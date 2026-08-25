COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Ukraine:

"Sieben Jahre ist die letzte Wahl von Parlament und Präsident her, viereinhalb davon hat die Ukraine im Kriegszustand verbracht. Seitdem hat es kein erneuertes Mandat der Wähler gegeben. Stattdessen steigen die Gefahr von politischen Abhängigkeiten und die Anfälligkeit für Korruption, wie Vorfälle selbst im Umfeld des Präsidenten beweisen. Es handelt sich um ein schwieriges Unterfangen, eine Wahl sicherzustellen, wenn gleichzeitig Raketen fliegen und Bomben fallen; vieles spricht gegen Wahlen in Kriegszeiten. Allerdings rückt unter diesen Umständen auch ein schneller EU-Beitritt, wie ihn Selenskyj verlangt, in weite Ferne. Ein Land im Kriegszustand aufzunehmen, steht ohnehin außer Frage, eine Regierung ohne demokratische Legitimation ebenso. Der ukrainische Präsident ist nicht zu beneiden."/yyzz/DP/he