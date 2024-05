Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Ukraine und Nato

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Ukraine und Nato:

"Eine neue Diskussion brandet in der Nato auf: Sollten osteuropäische Staaten von ihrem Territorium aus den Luftraum über der westlichen Ukraine verteidigen? Für Deutschland erwüchse daraus ein Problem. Denn die Waffen würden dann von Nato-Soldaten bedient, was einem Kriegseintritt durchaus nahekommt und was Kanzler Olaf Scholz stets verhindern wollte. Auch wenn es momentan nicht um den Abschuss von Kampfjets geht, wäre der Schritt eine Eintrittskarte in diesen Konflikt. Die Frage lautet: Wäre die Nato überhaupt bereit und fähig, sich auf diese Eskalation einzulassen? Und: Spielt das eine Rolle? Denn am Ende wird Russlands Präsident Wladimir Putin selbst entscheiden, ob er die Nato als Kriegspartei sieht oder nicht."/yyzz/DP/he