Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Deutschland-Pakt

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zu Deutschland-Pakt

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz den Deutschland-Pakt wirklich will, der für den Zusammenhalt der Gesellschaft von elementarer Bedeutung und auch ein klares Signal an AfD-Anhänger und -Anhängerinnen wäre, muss er die Union einbinden. Wenn das Umfragehoch der AfD nicht vorübergehend ist, wird sich Deutschland an Koalitionen mit vielen Partnern gewöhnen müssen. Der Deutschland-Pakt wäre dann auch noch eine gute Übung vor den nächsten Wahlen in den Ländern und 2025 im Bund./al/DP/zb