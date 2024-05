Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Haftbefehl gegen Netanjahu beantragt

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Haftbefehl gegen Netanjahu beantragt:

"Seit Wochen sorgt Netanjahus vehementes Vorgehen dafür, dass nicht nur langjährige Kritiker und die meisten neutralen Staaten nach völkerrechtlichen Konsequenzen rufen. Auch die Freunde Israels distanzierten sich, allen voran die USA und zuletzt auch die deutsche Außenministerin Baerbock. So sehr Israel das Recht auf Verteidigung hat und so ruchlos die Terroristen mit seiner Zivilbevölkerung umspringen, so wenig darf sich Netanjahu auf deren Niveau herabbegeben. Ein Sieg gegen die Hamas ist nötig für den Frieden in Gaza. Aber nicht um den Preis, dass Israel selbst Kriegsverbrechen als Mittel zum Zweck einsetzt."/yyzz/DP/he