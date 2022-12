Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Israel

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Israel:

"Nicht nur arabische Israelis und Palästinenser haben angesichts der neuen Regierung Grund zu extremer Sorge. Ein Koalitionspartner Netanjahus, der Chef der rechts-religiösen Noam-Partei, Avi Maoz, bezeichnet sich selbst als "stolzen Homophoben" und würde LGBT-Pride-Paraden am liebsten verbieten. Netanjahu hat zwar bereits erklärt, dass es unter seiner Führung keine Diskriminierung der LGBT-Gemeinschaft geben werde. Ob er die Rechtsextremen und Ultra-Religiösen in seiner Koalition in Zaum halten kann, darf jedoch bezweifelt werden. Immerhin ist Netanjahu auf sie als Königsmacher angewiesen."/yyzz/DP/he