Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Italiens neue Regierung

"Die beiden Schlüsselressorts - das Außenministerium und das Finanzministerium - hat Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit Persönlichkeiten besetzt, die in Brüssel Vertrauen genießen und zumindest in ihren Zuständigkeitsbereichen für eine Weiterführung der "Agenda Mario Draghi " stehen. Neuer Außenminister Italiens ist Antonio Tajani, Mitglied der Forza Italia und ehemaliger Präsident des Europaparlaments. Finanzminister wird Giancarlo Giorgetti. Ob beide ihre bisherige Unabhängigkeit von ihren Parteichefs werden bewahren können - das ist derzeit die große Frage in Rom. Für Italien und für Europa wird sehr viel davon abhängen."/be/DP/he