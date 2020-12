Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Weihnachten

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die "Leipziger Volkszeitung" schreibt zu Weihnachten:

Es fällt in diesem Jahr besonders schwer, Weihnachts- und christliche Heilsgeschichte mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen: Warum nur schickt Gott seinen Sohn mit dem Ziel, uns zu erlösen? Und dann wirft er ein Übel nach dem anderen über die Menschheit. Wer glaubt und in diesen Tagen um ein Leben ringt, wer Verwandte oder Freunde verloren hat, muss unmenschlich viel Gottvertrauen besitzen, um die Gewissheit nicht zu verlieren, am Ende werde alles noch gut. Und wer nicht glaubt, sieht alle Zweifel an diesen Corona-Weihnachtsfeiertagen bestätigt. Und doch steht Weihnachten für die Hoffnung. Wenn auch nur wenige diese notgedrungen besinnlichen Feiertage nutzen, wieder zur Besinnung zu kommen, dann wird es auch in diesem Jahr ein frohes, ein gesegnetes Fest./yyzz/DP/eas