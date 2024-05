Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Zustand der Ampel-Koalition

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Zustand der Ampel-Koalition:

"Die Phase nach der Europawahl dürfte für die Koalition aber zur Nagelprobe werden. Alle Ampelparteien werden voraussichtlich an schlechten Wahlergebnissen zu knabbern haben. Erschwerend kommen die düsteren Wahlprognosen für die Ampelparteien in den ostdeutschen Ländern hinzu. Niederlagen und schlechte Umfragen führen in Parteien in der Regel dazu, dass sie ihr Profil über die Besinnung auf die eigenen Grundsätze zu stärken versuchen. Ein solches Schaulaufen ist wiederum keine gute Voraussetzung für die schwierige Kompromissfindung beim Bundeshaushalt."/yyzz/DP/he