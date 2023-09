Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Bundesweiten Bildungsprotest

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Bundesweiten Bildungsprotest:

"Ein Bildungsgipfel, den die Demonstranten in vielen Städten am Wochenende gefordert haben, dürfte hingegen wenig helfen. Es mangelt nicht an Analysen und an Lösungsvorschlägen, sondern wegen der fehlenden Entscheidungsstrukturen an einer konkreten Umsetzung. Aber selbst das muss kein Hinderungsgrund sein, die drängendsten Probleme jetzt anzugehen. Ganz vorn stehen dabei die sinkenden Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen der Jüngsten. Hier müssen schnellstens die Lehrpläne so angepasst werden, dass die Lücken geschlossen werden. Dafür sind keine Bildungsgipfel oder Föderalismusreformen notwendig."/yyzz/DP/he