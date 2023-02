Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum kleinen EU-Ukraine-Gipfel in Kiew

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zum kleinen EU-Ukraine-Gipfel in Kiew

"Die höchste Hürde für eine Aufnahme der Ukraine in die EU bleibt, dass die Staatengemeinschaft von einer eigenen Verteidigungsfähigkeit Lichtjahre entfernt ist. Europas einziger wirksamer Schutz ist die Nato. Ohne die Waffenlieferungen und finanziellen Hilfen aus den USA könnten sich die EU-Spitzen an diesem Freitag wahrscheinlich gar nicht in Kiew treffen."/be/DP/zb