Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Streit um die Entlastungspakete

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zum Streit um die Entlastungspakete

Dennoch hat die Länderkritik ihre Berechtigung. Das Gerangel um die Nachfolge für das 9-Euro-Ticket ist dafür ein schönes Beispiel. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt - und gesagt, den Rest sollten die Länder stemmen. Damit hat der Liberale ihnen kaum mehr als einen Schwarzen Peter zugeschoben. Eine weitere offene Frage ist die nach der Schuldenbremse. Während der Corona-Krise wurde sie ausgesetzt, eben das will Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt nicht tun. Freilich ist die kommende Krise um ein Vielfaches größer als die Corona-Krise. Der FDP-Politiker weiß das. Und viel spricht dafür, dass er dies in Bälde auch eingestehen wird. Offenbar möchte Lindner die Geldschleuse nicht zu früh öffnen, da er ahnt, was da noch alles kommen könnte./yyzz/DP/zb