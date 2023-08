Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zur Außenpolitik des Westens

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zur Außenpolitik des Westens:

"Der Westen erweist sich einmal mehr als machtlos. Eine idealistische - man könnte auch sagen: wertegeleitete - Außenpolitik ist nicht per se falsch. Doch sie ist zumal in sehr großen und sehr armen Ländern neuerdings zu oft gescheitert. Die Lehre ist eindeutig. Nötig ist mehr Realismus - in Afghanistan, aber nicht nur dort."/yyzz/DP/mis