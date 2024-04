Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zur Bundeswehr in Litauen

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zur Bundeswehr in Litauen

Was die Bundeswehr im Nato-Frontstaat Litauen tun soll, ähnelt dem, was die Alliierten einst in Westdeutschland taten: Die Besatzungsmächte wurden zu Schutzmächten im Kalten Krieg. Tatsächlich ist diese Kriegsgefahr heute größer, als sie es bis 1989 war. Die eigene Rolle als Schutzmacht ist ins Bewusstsein der Deutschen noch nicht eingesickert. Offen ist zudem, ob der Verteidigungsminister die 5000-köpfige Truppe zusammenbekommt. Für die Frauen und Männer ist damit die Entscheidung verbunden, ein neues Leben zu beginnen. Deshalb geht es in Litauen auch nicht allein um Kasernen, sondern ebenso um Jobs für die dazugehörigen Partner sowie Kindergärten und Schulen für etwaige Kinder. Das Projekt ist eine krasse Zäsur./yyzz/DP/zb