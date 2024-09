Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu älteren Arbeitnehmern

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu älteren Arbeitnehmern:

"Politik und Unternehmen sind gefordert, sich rasch etwas einfallen zu lassen, um ältere Arbeitnehmer dazu zu bewegen, ihre Arbeitskraft und Expertise über das reguläre Rentenalter hinaus zur Verfügung stellen: durch bessere Gesundheitsvorsorge beispielsweise, die Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze oder flexibler Arbeitszeitmodelle. Außerdem sollten Führungskräfte besser geschult werden. Denn etliche Arbeitnehmer gehen nicht so früh wie möglich in Rente, weil sie nicht mehr können, sondern weil sie mit unfähigen Vorgesetzten konfrontiert sind, die ihre Leute nicht motivieren, sondern ihnen jede Freude an der Arbeit nehmen."/DP/jha