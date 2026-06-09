|
09.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Atomwaffen
LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Atomwaffen:
"Sicherheit kann nicht nur heißen, immer neue Waffen und Sprengköpfe anzuhäufen, sondern muss auch bedeuten, militärische Verteidigungsfähigkeit mit einer aktiven Politik der Rüstungskontrolle, der Wiederbelebung von Abkommen und der Stärkung internationaler Institutionen zu verbinden. Das klingt naiv? Mag sein. Dennoch: Wer dem Wettrüsten seinen Lauf lässt, riskiert, dass die astronomischen Summen, die heute in Waffen fließen, morgen in einem Konflikt verbrannt werden, den niemand kontrollieren kann."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen beenden Handel uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.