06.11.2025 05:34:42

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Bürokratieabbau-Plänen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Bürokratieabbau-Plänen des Kabinettts

Um wirklich Bewegung in diese Reformdynamik zu bringen, wird ein langer Atem nötig sein. Und viel mehr als ein paar Gesetzesänderungen, Digitalisierung oder das Streichen von Berichtspflichten. Bürokratieabbau muss endlich auch eine Haltung werden: Verwaltungen brauchen mehr Spielräume für pragmatische Entscheidungen, das Prinzip "digital first" darf nicht nur technisches Beiwerk bleiben, sondern muss zur Grundlage aller Behördengänge und Genehmigungsverfahren werden.

Über Jahrzehnte hat sich ein Mehltau aus Formularen, Richtlinien und Meldepflichten über das Land gelegt, der besonders junge Menschen abschreckt, ob als Gründer, Ehrenamtliche oder Erwerbstätige. Sie fühlen sich von staatlichem Kleinklein ausgebremst und von der Kommunikation mit Behörden überfordert. Gerade wer den Standort zukunftsfähig machen will, muss mit dem Abbau von Bürokratie auch die Attraktivität für junge Talente und Gründer radikal steigern./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen