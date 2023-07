Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu den Angriffen auf Odessa

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu den Angriffen auf Odessa:

"Der Kremlherrscher versucht, das Getreideabkommen mit der Ukraine wahrlich in Schutt und Asche zu legen. Putin ahnt, dass er dabei ist, seinen Feldzug gegen die Ukraine militärisch zu verlieren, mindestens jedoch ihn nicht gewinnen zu können. Politisch ist er international weitgehend geächtet. Nun nimmt er wieder einmal Millionen Menschen in einer Weltregion als Geiseln, die ohnehin schon von allem zu wenig haben. In Niger, Sudan, Südsudan, auch in Äthiopien, Eritrea und in Afghanistan ist die Bevölkerung dringend auf jene Weizenmengen angewiesen, die in ukrainischen Häfen lagern und nach der Kündigung des Getreideabkommens erneut nicht mehr ausgeführt werden."/yyzz/DP/he