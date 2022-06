Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Deutschland/internationale Politik

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Deutschland/internationale Politik:

Deutschland kann und sollte insgesamt eine stärkere Rolle in der Welt übernehmen, die unter anderem von Staaten Afrikas ohnehin erhofft wird. Dazu zählten dann auch substanziellere Beiträge in der Nato. Heute zählen Entschlossenheit und Wille. Ein Platz hinter der ersten Reihe der Allianz genügt für ein Land von der Größe, der Bedeutung und der Wirtschaftskraft Deutschlands nicht. Die deutsche Zögerlichkeit in der Frage der militärischen Unterstützung der Ukraine hat die Ampel-Regierung international einiges an Prestige gekostet. Wenn EU, G7 und Nato Freiheit und internationale Ordnung verteidigen wollen, ist Geschlossenheit eine Währung. Und Deutschland muss mehr wagen, weil es mehr kann./zz/DP/mis