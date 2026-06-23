23.06.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu kommunale Finanzen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu kommunale Finanzen

Den Kommunen steht das Wasser bis Oberkante Unterlippe, vielen sogar höher. Sie bekommen finanziell keine Luft mehr. Darauf haben Städte, Gemeinden und Kreise mit einem Aktionstag aufmerksam gemacht. Viele haben schon alles gekürzt, was freiwillig ist. Jetzt wird an dem gesägt, was den Alltag trägt: Busverkehr, Kitas, Schulen, Kliniken, Pflege, sozialer Wohnungsbau. Trotzdem reicht das Geld hinten und vorn nicht. Grund ist weniger schlechtes Management in den Rathäusern als ein toxischer Mix aus Belastungen, die vor Ort kaum zu steuern sind. Besonders frustrierend sind die vielen Vorgaben von oben. Ganztag in den Schulen, mehr Qualität in Kitas, Klimaschutz, Digitalprojekte: In Berlin und den Landeshauptstädten entschieden, umgesetzt im Rathaus. Oft gibt es befristete Programme oder Zuschüsse, doch die laufenden Kosten bleiben vor Ort hängen. Deswegen brauchen die Kommunen nicht nur mehr eigene Einnahmen. Klar muss in Zukunft auch sein: Wer bestellt, bezahlt. Vollständig und auf Dauer./yyzz/DP/zb

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