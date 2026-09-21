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21.09.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Merz-Auftritt
Wenn Friedrich Merz kämpferisch wirken wollte, hat er sein Ziel mit diesem Auftritt kurz nach 18 Uhr ziemlich klar verfehlt. Normalerweise äußert sich der Kanzler am Abend von Landtagswahlen überhaupt nicht, Merz indes ist so geschwächt, dass er am Sonntagabend wohl zeigen wollte: Ja, ich bleibe im Amt, als CDU-Parteivorsitzender und als Kanzler. Und ja, ich stehe zur Reformpolitik. All das sagt der Kanzler an diesem Wahlabend. Doch er bleibt blass, schwach, wirkt farblos./yyzz/DP/zb
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