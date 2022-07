Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Ökostromausbau

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Ökostromausbau:

"Die Anlagen müssen auch gebaut und installiert werden. Die deutsche Windkraftindustrie jedoch steckt tief in den Miesen. Es gibt eine hohe Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten. Wie riskant das ist, zeigt sich in diesen Kriegszeiten am Beispiel Russland. Es muss also gelingen, die hiesigen Kapazitäten wieder hochzufahren. Doch auch in diesem Bereich wie bei der Modernisierung des Landes insgesamt sind Fachkräfte die Achillesferse. In den vergangenen Jahren wurde in großen Stil Personal abgebaut, das nun fehlt, um die Produktion deutlich auszuweiten. Gleichwohl gibt es zum beschleunigten Ausbau keine Alternative, wie die Verwerfungen auf dem Gasmarkt zeigen."/zz/DP/jha