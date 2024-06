Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Selenskyj/Bundestag

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Selenskyj/Bundestag:

"Jeder blamiert sich, so gut er kann: Eine Populistenallianz aus Sahra Wagenknecht und ihrer BSW-Gruppe sowie dem größten Teil der AfD-Fraktion haben es abgelehnt, den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Bundestag zu folgen. Wagenknecht warf ihm, dessen Land sich mutig verteidigt und verzweifelt um seine Freiheit und seine Existenz kämpft, vor, eine "hochgefährliche Eskalationsspirale zu befördern". Er soll sein Volk also lieber dem russischen Aggressor ausliefern, der an Friedensverhandlungen gar nicht interessiert ist? Das ist perfide, wenn man sieht, was die Russen in ihrem Nachbarland anrichten, beispielsweise in der Region Charkiw."/yyzz/DP/ngu