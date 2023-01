Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Silvesterkrawallen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Silvesterkrawallen:

"Wichtig ist in der Diskussion nun, die Dinge beim Namen zu nennen. In Berlin, ebenso wie in anderen deutschen Städten, gibt es Parallelgesellschaften, die sich mit dem deutschen Staat nicht arrangieren wollen. Egal, welche Herkunft die Täter haben: Es müssen klare und harte Strafen gelten, die empfindlich treffen: Führerscheinverbote, hohe Geldstrafen, die Verpflichtung zur Sozialarbeit im öffentlichen Raum. Konzepte gegen Täter, die Rettungs- und Sicherheitskräfte angreifen, braucht es bundesweit. Ein Böllerverbot ist da nur ein lächerliches Ablenkungsmanöver."/kkü/DP/he