Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu SPD/Unternehmensteuern

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung' zu SPD/Unternehmensteuern:

"So schnell ändern sich scheinbar die Zeiten. Wurde bis eben noch darüber orakelt, dass die Tage der Großen Koalition wegen der radikaler tickenden neuen SPD-Führung gezählt seien, so wirkt diese neue Spitze nun auf einmal ziemlich geschmeidig: Saskia Esken kann sich grundsätzlich für Verhandlungen über eine Senkung der Unternehmenssteuern erwärmen. Damit stellt die linke Frontfrau der Genossen sogar noch ihren rechten Parteifreund und Finanzminister Olaf Scholz in den Schatten. Scholz hat dergleichen zumindest öffentlich bislang immer abgelehnt. Doch wenn es der SPD wirklich ernst damit ist, nicht mehr nur den alten Koalitionsvertrag abzuarbeiten, sondern neue Akzente zu setzen, dann wird sie auch Kröten schlucken müssen."