Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Waffenlieferungen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Waffenlieferungen:

Die Ukraine braucht gerade jetzt, da ihre Truppen im Donbass mit dem Rücken zur Wand stehen, jede Unterstützung, um einen späteren Diktatfrieden Russlands zu vermeiden und eine echte Verhandlungsposition zu haben. Bundeskanzler Scholz wird noch einige Regierungserklärungen abgeben, ehe dieser Krieg endet. Und die Union wird immer wieder versuchen, in dieser parlamentarischen Auseinandersetzung der aktivere Teil zu sein. Sie hat es leichter. Sie steht nicht in Regierungsverantwortung. Es wird immer ein Balanceakt sein, was die Bundesregierung kann, darf und im Interesse des eigenen Landes vielleicht nicht will./zz/DP/mis