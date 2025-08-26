26.08.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Wehrpflicht-Debatte

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Wehrpflicht-Debatte:

"Es ist tatsächlich unwahrscheinlich, 80.000 Soldaten für einen freiwilligen Militärdienst werben zu können. Doch muss klar sein: Wer Menschen verpflichten will, für Monate ihr Leben umzustellen, berufliche und private Pläne zurückzustellen und notfalls sogar ihr Leben in Gefahr zu bringen, greift tief in Freiheitsrechte ein. Das Grundgesetz erlaubt das aus gutem Grund nur unter streng definierten Bedingungen, und die Rechtsprechung fordert, dass die Wehrpflicht immer vom Gebot der Verhältnismäßigkeit und Wehrgerechtigkeit begleitet sein muss. Regierung und Parlament schulden besonders jenen, die davon betroffen wären, eine sorgfältige Abwägung: Ein neuer Wehrdienst verlangt rechtliche Präzision und gesellschaftlichen Rückhalt. Bevor es dazu kommt, müssen alle anderen Möglichkeiten, die Bundeswehr besser aufzustellen, ausgeschöpft sein."/yyzz/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:17 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street letztlich im Minus -- ATX und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex verbuchten am Montag Verluste. An der Wall Street ging es am Montag abwärts. Die asiatischen Indizes verbuchten zum Wochenstart Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen