Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Gesundheitssystem

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Gesundheitssystem:

"Gesundheitsminister kommen, sie gehen, produzieren dazwischen Berge von Beschlussvorlagen. Die Probleme aber bleiben und werden von Jahr zu Jahr wegen der demografischen Entwicklung immer prekärer. Was helfen könnte, ist Eigeninitiative von Kliniken, Rettungsdiensten, Ärzteschaft und anderen beteiligten Kräften im Gesundheitswesen. Sie können in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Bundesland effektive Kooperationen eingehen, Strukturen straffen und damit am Ende Zeit und Geld sparen. Die Zusammenarbeit von Notrufstellen und ärztlicher Bereitschaft in Berlin ist ein Beispiel dafür, dass so etwas gut funktionieren kann."/yyzz/DP/he