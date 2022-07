Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Ukraine-Krieg

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Ukraine-Krieg:

"Auf Dauer kann Russland mehr Nachschub organisieren, als die Ukraine mit ihrem jetzigen Stand von Ausbildung und Ausrüstung abzuwehren vermag. Der kriegslüsterne Kremlherrscher setzt zudem darauf, dass sich der freie Westen als verwundbarer gegenüber sich zuspitzender Krisen erweisen wird als das eigene Zwangsregime. Wenn steigende Energiekosten, Arbeitslosigkeit und Inflation die Stimmung prägen, hofft er, die Einigkeit des Westens aufbrechen zu können. Deshalb ist in der Tat jetzt der richtige Zeitpunkt für eine deutsche Ukraine-Bestandsaufnahme, wie sie die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann vorgeschlagen hat. Was kann, was sollte, was muss Deutschland jetzt und in nächster Zeit tun, um im Schulterschluss mit anderen Nato- und EU-Staaten die Ukraine so zu stärken, dass sie die russischen Angriffe stoppen kann?"/be/DP/he