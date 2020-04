Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu britischer Politik

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu britischer Politik:

"Boris Johnson darf sich nun also von seiner mit knapper Not überstandenen Krankheit auf Chequers erholen, dem idyllischen Landsitz der Regierung. Eigentlich trifft die Corona-Katastrophe Großbritannien in den Monaten, in denen der Premierminister mit Volldampf auf das Paradies nach dem EU-Austritt zusteuern wollte. Nun siecht er wie das wirtschaftlich zusammengebrochene Land, das am Tropf ungeheurer Finanzhilfen hängt, von denen niemand weiß, wie sie jemals bezahlt werden können. Es ist fraglich, ob Johnson persönlich im Juli die Entscheidung treffen kann, nicht erneut um eine Verlängerung der Übergangsfrist für den völligen Bruch mit der EU Ende des Jahres zu bitten. Er selbst hat dies immer strikt abgelehnt. Die Briten haben weiß Gott jetzt andere Sorgen als den totalen Bruch mit Brüssel."/zz/DP/he