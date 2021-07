Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Deutschland/USA

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" (Frankfurt/Oder) zu Deutschland/USA:

Der Besuch von Angela Merkel bei Joe Biden hat gezeigt, dass die Beziehung trotz Meinungsverschiedenheiten und einer gewissen Konkurrenz nach den wilden Trump-Jahren wieder freundschaftlich und stabil ist. Und dennoch: Beim Streit um die Erdgaspipeline Nord Stream 2 beharrt Deutschland auf deren Inbetriebnahme und sieht die Garantien für die Ukraine als ausreichend an, die durch die Pipeline beim Gastransport umgangen werden kann. Und auch beim Verhältnis zu China grenzt Deutschland sich von den USA ab - Merkel erwähnt, dass man in Handelsfragen durchaus in Konkurrenz zu den Vereinigten Staaten stehe. Hier zeigt sich ein neues Selbstbewusstsein, das natürlich in erster Linie von der Person Merkel repräsentiert wird. Dieses politische Schwergewicht wird sich ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin nach der Bundestagswahl erst noch erwerben müssen./yyzz/DP/mis