Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Habeck/Tempolimit-Vorstoß

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Habeck/Tempolimit-Vorstoß:

"Habeck selbst fragt ja selbstbewusst, wer eigentlich noch gegen das Tempolimit argumentiert. Die Antwort kennt er genau: So gut wie niemand. Die Grünen haben mit ihrer Forderung nach einem Tempolimit die meisten Wähler, alle Umweltverbände und selbst den ADAC auf ihrer Seite. Die Maßnahme ist schnell und unkompliziert umsetzbar, und sie kostet so gut wie nichts. Für die Grünen wäre sie zudem ein großer symbolischer Erfolg. Er könnte den eigenen Anhängern ein Bündnis mit den Schwarzen schmackhaft machen. Gleichzeitig profitieren auch CDU und CSU von dem Sommertheater. Denn je engagierter die Grünen sich für ihr Herzensprojekt in die Bresche werfen, umso leichter wird es den Konservativen fallen, den Preis dafür in die Höhe zu treiben."/yyzz/DP/he