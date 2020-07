Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Corona-Impfstoff

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zum Corona-Impfstoff

Jeder, der eine Corona-Impfung will, bekommt eine. Sagt die Bundesforschungsministerin. Dieses Versprechen ist eine Zumutung. Erstens, weil eine Impfung für alle hierzulande gottlob eine Selbstverständlichkeit ist. Zweitens wird Deutschland nur deshalb zügig den Impfstoff ausgeben können, weil es sich schon jetzt große Mengen an Impfdosen gesichert hat. Auf der Strecke bleiben die Ärmsten des Planeten. Und drittens erklärt Frau Karliczek nicht, wie man mit jenen umgehen will, die eine Corona-Impfung ablehnen. Statt wohlfeile Versprechen abzugeben, wäre es an der Zeit, diese Frage zu beantworten.