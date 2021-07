Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur deutschen Impfkampagne

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zur deutschen Impfkampagne:

"Flacht die Kurve ab! Diesen Schlachtruf im Kampf gegen Corona lernte im vergangenen Jahr das ganze Land. Plötzlich ist das Abflachen der Kurve ein Problem: Das Abflachen der Impf-Kurve nämlich. Nach der beeindruckenden Aufholjagd in Sachen Immunisierung scheint die Begeisterung für Biontech, Astra und Co. nachzulassen. Gerade angesichts der Delta-Variante darf sich jetzt kein Schlendrian breitmachen. Ein Nachmittag am See oder ein schönes EM-Spiel am frühen Abend sollten jedenfalls kein Grund sein, den lange vereinbarten Impftermin sausen zu lassen. Und die Bundesregierung muss rasch die zweite Stufe der Impfkampagne zünden: Poster mit Prominenten reichen da nicht mehr."/yyzz/DP/men