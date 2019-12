Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Kommunen-Entschuldung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Kommunen-Entschuldung:

"Es stellen sich viele Fragen: Welcher hoch verschuldeten Kommune hilft man, welcher nicht? Sind wirklich hunderte Städte und Gemeinden völlig schuldlos in ein Finanzdesaster gerutscht? Was ist mit den Bundesländern, die besonders klammen Städten bereits mit eigenen Mitteln unter die Arme gegriffen haben? Um sich bei Wählern beliebt zu machen, ist es ein verlockendes Konzept, in diversen Bereichen mit den Finanzmitteln des Bundes zu agieren, wo die Länder gefragt wären. Der Vorstoß ist denn doch nur ein durchsichtiger Versuch des Finanzministers, in der Öffentlichkeit zu punkten. Lohnen würde es sich, Strukturen zu durchleuchten und schließlich zu verändern, die bestimmte Kommunen immer wieder in die Miesen rutschen lassen."/yyzz/DP/he