Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur SPD

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur SPD:

"Die SPD hat sich gegen alle Ankündigungen und nur wegen der Verantwortungsscheu der FDP noch einmal in die babylonische Gefangenschaft der GroKo begeben. Wir befinden uns aber in einem sogenannten Superwahljahr, das mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März beginnt. Wann, wenn nicht jetzt, soll die SPD von der Union abrücken? Täte sie es nicht, würde man ihr Profillosigkeit und Schwäche vorwerfen."/yyzz/DP/he