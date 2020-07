Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Medikamentenversorgung/EU

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Medikamentenversorgung/EU:

"So angebracht und notwendig der Vorschlag auch sein mag - es ist ein Warnschuss in Richtung Pharma-Hersteller. Zugleich muss sich die Gemeinschaft fragen, wie es so weit kommen konnte, dass die Warnungen vor Defiziten in einem der wichtigsten Lebensbereiche so lange überhört wurden. Es ist leicht, den Unternehmen alle Schuld zuzuschieben. Aber die haben vor allem auf den wachsenden politischen Druck reagiert, mit dem versucht wurde, die zeitweise rapide steigenden Kosten für Medikamente zu drücken."/yyzz/DP/he