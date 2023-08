Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Abschiebungen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Abschiebungen:

Deutschland schiebt zu wenige ausreisepflichtige Menschen ab. Doch Faesers Plan, alle Abschiebungen immer ohne Vorankündigung durchzuführen, würde zu vermeidbaren menschlichen Härtefällen führen. Wer nur kurz im Land ist oder seine Abschiebung durch Täuschung verzögert, darf schon heute ohne Vorwarnung außer Landes gebracht werden. Das ist auch richtig so. Anwendung würde Faesers Plan lediglich bei Menschen finden, die bereits länger als ein Jahr trotz Ausreisepflicht in Deutschland geduldet werden - bei ihnen muss eine Abschiebung vier Wochen vorher angekündigt werden. Die Betroffenen können ihren Haushalt auflösen, sich verabschieden - und überlegen, ob eine freiwillige Ausreise nicht auch in ihrem Sinne wäre, Stichwort: Wiedereinreisesperre./yyzz/DP/mis