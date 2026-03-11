Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu AfD als Teflon-Partei

FRANKFURT (ODER) - "Märkische Oderzeitung" zu AfD als Teflon-Partei:

"Selbst ohne ihr Markenkern-Thema Migration und über die Parteigrenzen hinweg angesehenes Spitzenpersonal holen die Rechten also für sie historisch gute Wahlergebnisse. Auch selbst verschuldete Skandale wie die Vetternwirtschaft oder innerparteiliche, gar handgreifliche Streitigkeiten über außenpolitische Fragen schaden ihnen nicht spürbar. Die AfD wird zur Teflon-Partei, der ihre Anhänger fast alles nachsehen. Sie steht vor der Frage, wie viel ihr die eigenen Wähler denn wirklich zutrauen - konstruktiv im Sinne von Verantwortung für das Land und nicht nur destruktiv als maximale Provokation. Wähler wussten bisher noch vor jeder Wahl, dass die AfD am Ende nicht den Regierungsschef stellen wird. Mit einem Revolver ohne Patronen fuchtelt es sich leicht. Wären am Ende genug Menschen bereit, den Abzug einer geladenen Pistole zu drücken?"/yyzz/DP/stw