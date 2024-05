Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Apothekensterben

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Apothekensterben:

"Umsatzstarken Stadt-Apotheken etwas wegnehmen, um es gefährdeten Apotheken auf dem Land zu geben - das fordern die gesetzlichen Krankenkassen. Das hört sich zunächst einmal einleuchtend an. Doch wie so oft liegt der Teufel im Detail: Nimmt man nur in Innenstädten, wo es noch viele Apotheken gibt, etwas weg? Oder jeder Apotheke innerhalb einer Stadt, also auch in Randgebieten? Zählt ein Pharmazeut im Speckgürtel einer Großstadt schon zum ländlichen Raum - oder beginnt der erst 50 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt? So oder so: Das Apothekensterben ist längst keine Floskel mehr, sondern bittere Realität, haben wir heute doch 4000 Apotheken weniger als noch 2008. Getan also muss etwas werden - rasch, aber trotzdem wirklich durchdacht."/yyzz/DP/he