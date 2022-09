Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Atomkraftpolitik der Grünen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Atomkraftpolitik der Grünen:

"Zur Wahrheit gehört, dass die Grünen Angst haben. Sie haben Sorge, dass die Atomkraft-Gegner in der Partei auf die Barrikaden gehen. Sie befürchten, dass, wenn einmal das Tor zum Streckbetrieb geöffnet wurde, als Nächstes die Laufzeitverlängerung der Atommeiler ansteht. Und sie haben Angst davor, bei den anstehenden Landtagswahlen in Niedersachsen schlecht abzuschneiden. Außerhalb des Grünen-Orbits aber kommt dieser Kurs nicht gut an. Der Quoten-König Habeck verliert an Zustimmung, der Rückhalt in der Bevölkerung schwindet. Plötzlich haben die Grünen wieder den Stempel der Besserwisser-Partei, die Ideologie über das Wohl des Landes stellt."/be/DP/he