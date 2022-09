Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Bidens Corona-Ansage

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Bidens Corona-Ansage:

"Joe Biden hat die Pandemie für überstanden und beendet erklärt. Offenbar will sich der US-Präsident vor den Zwischenwahlen im November als Sieger über das Virus darstellen. Corona stellt weiter eine ernst zu nehmende Krankheit dar, doch in den USA und Europa ist die Zahl der Genesenen und Geimpften inzwischen so hoch, dass sie ihren Schrecken verloren hat. Nimmt man die Bilder vom Oktoberfest und die gelebte Alltagserfahrung, so geht es einem großen Teil der Deutschen ähnlich. Von Schrecken keine Spur. Bund und Länder hinken mit dem neuen Infektionsschutzgesetz dieser Gemütslage hinterher. Sie setzen auf Vorsicht und Demut. Verläuft der Winter wie von Biden erwartet, dürfte sich auch das erledigen."/DP/jha