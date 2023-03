Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu de Maizieres Schulreform-Plänen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu de Maizieres Schulreform-Plänen:

De Maizière möchte die Schulen künftig selbst über Unterrichtsstoffe und die Auswahl ihres Personals entscheiden lassen. Gut so, denn im Idealfall könnte an den Schulen ein ganz neues Wir-Gefühl entstehen. Die Grenze dieses Ansatzes wird freilich sein, dass einzelne Schulen nicht wegen schlechten Managements oder einer besonders schwierigen Schülerklientel hinten runterfallen dürfen. Ein zweiter Punkt, der de Maizière wichtig ist, ist die Präsenzpflicht der Lehrkräfte auch außerhalb ihres Unterrichts. Ein sinnvoller Vorschlag: Denn multiprofessionelle Teams werden künftig den Schulalltag prägen; und Lehrkräfte sind Teil dieses Teams, was sich auch in Präsenzzeiten niederschlagen muss. Bei Bildungspolitikern und Verbänden wird nun wahrscheinlich der übliche Reflex einsetzen: Geht nicht, bringt nichts. Und wenn es so wäre? Dann müssen bessere Alternativen her."/ra/DP/he