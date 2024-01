Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ende des Bahnstreiks:

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Ende des Bahnstreiks:

"Na endlich, der Bahnstreik ist vorbei, zudem noch einige Stunden früher, als zunächst angekündigt. Und es wird endlich wieder zwischen dem Bahn-Management und der Lokführergewerkschaft geredet, sachlich hinter verschlossenen Türen statt polemisch vor Mikrofonen. Allerdings müssen DB und GDL jetzt unter Beweis stellen, dass sie nun so kompromissfähig sind, wie es die überraschende Verkürzung des Streiks verheißen hat. Welche Stolpersteine da noch auftauchen können, lässt sich schwer vorhersagen. Klar scheint: Nur wenn die Bahn den Schichtarbeitern kürzere Arbeitszeiten verbindlich zusagt, kann es zu einem Abschluss kommen. Klar ist das in Zeiten des Fachkräftemangels schwer zu managen. Aber in den sauren Apfel muss die DB beißen. Damit die Züge im Frühjahr nicht schon wieder stillstehen."/al/DP/jha