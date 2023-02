Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Finanzierung des Gesundheitssystems

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Finanzierung des Gesundheitssystems:

Klar, man könnte auch mal auf die Kosten schauen und sich fragen, wieso in diesem Land über 460 Milliarden Euro pro Jahr ins Gesundheitswesen fließen, ob nicht zu viel operiert wird oder ob es nicht sinnvoller wäre, viel, sehr viel mehr Geld und Grips in die Prävention zu stecken. Aber das würde natürlich bei einigen besonders wertvollen Teilen der Gesundheitswirtschaft zu Gewinnverlusten führen. Für die sozialen Härtefälle ist übrigens laut Reformideen der Staat da. Also die Steuerzahler, die zum überwiegenden Teil auch Kassenpatienten sind./yyzz/DP/mis