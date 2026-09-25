Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu KI/USA-China

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu KI/USA-China:

"Reihenweise fordern KI-Unternehmer und Programmierer, die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz zu verzögern, weil sie sonst in wenigen Jahren nicht mehr beherrschbar sein könnte. US-Präsident Donald Trump schlägt diese Warnungen in den Wind. Die Entwicklung müsse unvermindert weitergehen, fordert er. Sonst verliere man den Vorsprung gegenüber China. Der Wettlauf wird darüber bestimmen, wer künftig Macht entfalten kann, sei es über die Entwicklung neuer Technologien, Waffen - oder über den Einfluss auf die Köpfe der Menschen. Immerhin: So wie einst im Kalten Krieg haben sich beide Seiten im Ansatz auf eine Art Rotes Telefon verständigt - einen Benachrichtigungskanal bei Gefahren, damals durch Atomwaffen, heute durch die KI. Die Welt hat schon einmal ein Wettrüsten eingehegt, das das Potenzial zur Zerstörung der Menschheit hatte. Es kommt darauf an, daraus zu lernen."/yyzz/DP/men