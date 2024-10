Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Krankenkassen-Beiträgen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Krankenkassen-Beiträgen:

"Besonders stark steigen die Beiträge also immer dann, wenn politische Großzügigkeit und konjunkturelle Schwäche zusammenfallen, also in Situationen wie jetzt gerade. Spätestens zum Anfang des Jahres werden alle gesetzlich Versicherten deutlich mehr zahlen müssen als bislang. Das trifft insbesondere die unteren Einkommensgruppen, denn die Sozialabgaben werden gleich mit dem ersten verdienten Euro fällig. Weil Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht rechtzeitig auf die Kostenbremse gedrückt hat, werden sie alle weniger Geld zur Verfügung haben."/yyzz/DP/he