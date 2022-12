Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Mangel an Medikamenten in Deutschland

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Mangel an Medikamenten in Deutschland:

"Eigentlich ist es eine Bankrotterklärung: Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert die Deutschen auf, "Flohmärkte" für Medikamente aufzumachen, um sich gegenseitig mit Arznei auszuhelfen. Weil es inmitten dieser Welle an Atemwegserkrankungen an Medizin fehlt. Zu einem Symbol sind Fiebersäfte für Kinder geworden. Ein hochindustrialisiertes Land, einst die Apotheke der Welt, wo täglich 1,2 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen ausgegeben werden, schafft es nicht, ausreichend Fiebersaft vorrätig zu haben... Nun aber will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) endlich reagieren und einen Gesetzentwurf vorlegen. Bis der aber verabschiedet ist und vor allem wirken kann, wird Zeit ins Land gehen. Zeit, die die vielen kranken Kinder nicht haben. Deshalb ist es durchaus angebracht, einmal im Medikamentenschrank nachzuschauen, ob sich eine Flasche Fiebersaft findet, die man dem Nachbarskind geben kann. In der Hoffnung, dass das Problem jetzt tatsächlich angepackt wird."/al/DP/he