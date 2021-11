Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Nordstream 2

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Nordstream 2:

"In Sachen Nord Stream 2 darf man offenbar genau eine von zwei Seiten vertreten. Entweder man begrüßt die Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland als eine Ergänzung der Energieversorgung Europas, oder aber man lehnt das Projekt als ökonomisch fragwürdig und politisch heikel ab, weil damit die Macht des russischen Präsidenten Wladimir Putin gestützt wird. Dabei ist beides richtig. Es geht, wie eigentlich immer im Leben, um Abwägung und Schadensbegrenzung. Dass nun ausgerechnet die Bundesnetzagentur als Retter in der Not ihre Genehmigung für den Betrieb verweigert, scheint illusorisch. Eine eigene Betreibergesellschaft für einen kleinen Teil des Nord-Stream-2-Netzes zu gründen und nach Vorgaben der Agentur auszustatten, diese Hürde dürfte schnell genommen sein. Die wirklich interessante Frage ist, ob Russland sich für die Bewilligung des Vorhabens dankbar zeigt und seine Gasproduktion so erhöht."/yyzz/DP/he