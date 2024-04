Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Politik-Vertrauen im Volk

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Politik-Vertrauen im Volk:

"Der Wirtschaftsminister und sein Umfeld haben es für ausgeschlossen gehalten, dass die Bürger ihr Heizverhalten selbständig dem Klimawandel anpassen. Die Familienministerin will Tausende Beamte einsetzen, um Eltern an die Hand zu nehmen. Und über allem thront der Kanzler, der es wieder und wieder für unter seiner Würde hält zu erklären, was er vorhat. Diese ewige Alles-wird-gut-Haltung, vorausgesetzt, man vertraut der Weisheit des erleuchteten Hamburgers, zeigt ein atemberaubendes Maß an Verachtung für die kollektive Meinungs- und Willensbildung. Dieses Denken zeugt von tiefem Misstrauen. Und von Angst, dem großen Lümmel, wie Heine das Volk ironisch nannte, etwas offen zuzumuten. Stattdessen widerkäut man das "Eiapopeia" vom besonnenen Regieren, mit dem man alles im Griff habe. Hat man nicht, wie jeder weiß."/yyzz/DP/he