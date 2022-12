Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Robert Habeck

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Robert Habeck:

"Tag für Tag und Nacht für Nacht überzieht die russische Armee die Ukraine mit Raketenangriffen. Aber der Grünen-Co-Chef Robert Habeck versichert: "Putin verliert diesen Krieg auf dem Schlachtfeld." Woher will der Wirtschaftsminister das wissen? Auch beim Gaspreis hatte sich Habeck jüngst als Prophet betätigt und eine "Besserung Ende 2023" in Aussicht gestellt. Hier ist ebenfalls die Frage, woher der Minister seine Informationen nimmt; Energieexperten teilen seine optimistische Sicht der Dinge jedenfalls nicht. Habecks verstärkter Mitteilungsdrang lässt sich wohl so erklären: Er nutzt die nachrichtenarme Zeit in den Weihnachtsferien, um möglichst oft in den Medien vorzukommen. Das ist sein gutes Recht. Aber ein wenig mehr Substanz sollten solche Aussagen schon haben."/yyzz/DP/he